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США сделали для страны ЕС исключение по санкциям против Газпромбанка

Сийярто: США сделали для Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

США сделали исключение из санкций против Газпромбанка для Венгрии, чтобы она могла и дальше платить за поставки российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Евросоюза Петер Сийярто, передает Reuters.

«Сегодня они предоставили освобождение от газовых платежей, связанных с Газпромбанком, что является хорошей новостью, но в то же время мы разработали решение с нашими региональными союзниками, альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять платежи», — сказал дипломат.

4 декабря Сийярто заявил, что Венгрия попросила Соединенные Штаты сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за российский газ.

21 ноября США расширили санкционный список против России, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее стало известно, насколько подорожает газ в Европе в 2025 году.

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