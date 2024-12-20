В Венгрии сочли политической местью санкции против Газпромбанка

Венгрия считает санкции США против Газпромбанка политической местью со стороны администрации пока еще действующего президента Джо Байдена в отношении ряда стран Центральной и Восточной Европы. Об этом заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1, передает ТАСС.

«Нам открыто сказали, что это было сделано по политическим причинам. Это абсолютно недостойное союзников поведение и явная политическая месть», — сказал он.

Сийярто отметил, что санкции США против Газпромбанка, через который проходили расчеты за нефть и газ из России, а также по проекту АЭС «Пакш-2», коснулись тех государств, где у власти находятся правительства, которые осуществляют самостоятельную политику: Венгрия, Словакия, Сербия, Турция.

Министр подчеркнул, что эти страны провели консультации и «уже смогли разработать альтернативный способ оплаты, который бы не нарушал санкции, но позволял осуществлять платежи» за российские энергоносители. Он подчеркнул, что такие недружественные действия, ставящие под угрозу благополучие региона, нужно оценивать с точки зрения энергетической безопасности.

19 декабря Сийярто заявил, что Соединенные Штаты сделали исключение из санкций против Газпромбанка для Венгрии, чтобы она могла и дальше платить за поставки российского газа.

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