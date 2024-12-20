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Набиуллина выступила против оплаты криптовалютами в России

Набиуллина: криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов в РФ
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Телеграм-канал «РИА Новости»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не рассматриваем такую возможность, мы продолжаем считать, что криптовалюты не должны использоваться как средство расчета внутри страны», — заявила она.

При этом она отметила, что в ЦБ поддержали проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов.

В то же время Набиуллина назвала криптовалюты очень волатильным активом.

«Мы не сможем этот актив использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации, потому что расчеты в криптовалюте внутри России, на наш взгляд, ни в коем случае нельзя допускать», — подчеркнула она.

Также Набиуллина рассказала, что Центральный банк России может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки в феврале 2025 года.

20 декабря Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Ранее был назван средний уровень ключевой ставки в 2025 году.

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