Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале

Набиуллина: ЦБ может вернуться к вопросу о повышении ключевой ставки в феврале

Центральный банк (ЦБ) России может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки в феврале 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, ЦБ оценивает текущий уровень ключевой ставки как «достаточно высокий, и в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий».

Как заявила Набиуллина, Центробанку понадобится некоторое время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости. Она отметила, что в феврале регулятор «будет выбирать из двух возможных решений».

«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо — если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, кредитование перейдет к новому витку расширения — вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — пояснила глава ЦБ.

Глава Центробанка также заверила, что высокая ключевая ставка работает, поскольку без повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, — ближе к 30%. Однако Набиуллина подчеркнула, что задачи снизить инфляцию любой ценой нет. У регулятора более сложная цель — замедлить рост спроса таким образом, чтобы это не мешало экономике наращивать свои производственные возможности и свой потенциал.

20 декабря Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку, в 2024 году — три раза.

Ранее был назван средний уровень ключевой ставки в 2025 году.