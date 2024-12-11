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Депутат назвал средний уровень ключевой ставки в 2025 году

Депутат Никитин: средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17–21%

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17–21%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, член центрального совета партии «Справедливая Россия» Анатолий Никитин.

«Уровень ключевой ставки зависит от множества факторов, среди которых инфляция, темпы экономического роста, геополитическая ситуация и обстановка на мировых рынках, а также курс национальной валюты. Считаю, что ситуация [на российском финансовом рынке] в начале следующего года несколько стабилизируется. Стоит ожидать средний уровень ключевой ставки ЦБ по году в диапазоне 17–21%. Это заключение основывается на сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности», — отметил депутат.

На первом заседании в 2025 году — 14 февраля — ЦБ предпримет осторожное снижение, уверен Никитин. Учитывая необходимость балансирования между снижением инфляции и стимулированием экономического роста, можно ожидать уменьшение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта, до 20%, предположил депутат. Однако, по словам Никитина, это решение будет напрямую зависеть от динамики инфляции и других макроэкономических показателей в начале года.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Последнее заседание регулятора в 2024 году состоится 20 декабря.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключил повышения ключевой ставки в декабре.

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