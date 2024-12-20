Эксперт объяснил, к чему приведет решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Решение российского Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 21% связано с тем, что он преследует одну основную цель – вернуть уровень инфляции до таргета в 4-5%. Не всегда высокая ставка помогает в этом, объяснил RT член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

За счет высокой ключевой ставки регулятор пытается охладить рынок спроса, однако не всегда этот инструмент оказывается эффективным, отметил эксперт.

«<…> Потребители пытаются покупать товары и услуги, пока не подорожало еще больше, — объяснил он. — . Ставки по вкладам останутся на прежнем высоком уровне, близком к 25%. Эта доходность критическая для банков».

В целом, прежняя ставка для предпринимателей ничего не изменит, но востребованность рубля останется очень высокой, считает Тумин. По его словам, в таких условиях жители меняют валюту на рубли, что создает мощный укрепляющий фактор. Также на этом фоне будет расти роль субсидий со стороны государства и регионов, заключил специалист.

Напомним, на сегодняшнем заседании совета директоров, последнем в этом году, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив это достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики. При этом регулятор прогнозирует снижение годовой инфляции до 4% в 2026 году.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, высокая ключевая ставка работает, поскольку без ее повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, — ближе к 30%.

Ранее Набиуллина ответила на критику ЦБ.