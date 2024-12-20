Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, к чему приведет решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Экономист Тумин: ЦБ сохранил ставку в погоне за снижением инфляции
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Решение российского Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 21% связано с тем, что он преследует одну основную цель – вернуть уровень инфляции до таргета в 4-5%. Не всегда высокая ставка помогает в этом, объяснил RT член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

За счет высокой ключевой ставки регулятор пытается охладить рынок спроса, однако не всегда этот инструмент оказывается эффективным, отметил эксперт.

«<…> Потребители пытаются покупать товары и услуги, пока не подорожало еще больше, — объяснил он. — . Ставки по вкладам останутся на прежнем высоком уровне, близком к 25%. Эта доходность критическая для банков».

В целом, прежняя ставка для предпринимателей ничего не изменит, но востребованность рубля останется очень высокой, считает Тумин. По его словам, в таких условиях жители меняют валюту на рубли, что создает мощный укрепляющий фактор. Также на этом фоне будет расти роль субсидий со стороны государства и регионов, заключил специалист.

Напомним, на сегодняшнем заседании совета директоров, последнем в этом году, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив это достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики. При этом регулятор прогнозирует снижение годовой инфляции до 4% в 2026 году.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, высокая ключевая ставка работает, поскольку без ее повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, — ближе к 30%.

Ранее Набиуллина ответила на критику ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами