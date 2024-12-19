Зарубежные покупатели российского газа смогут платить за него не только в Газпромбанке

Путин разрешил зарубежным покупателям платить за газ не только в Газпромбанке

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарубежные покупатели российского газа до 1 апреля 2025 года смогут платить за поставки рублями в разных банках РФ, а не только через уполномоченный для этих операций Газпромбанк, в отношении которого 21 ноября США ввели санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», — сказано в указе.

Документ вступает в силу с 19 декабря.

До этого иностранцы имели возможность лишь конвертировать валюту в других российских банках, но затем они все равно должны были переводить полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке.

31 марта 2022 года Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Схема 2022 года предполагала, что европейские энергетические компании должны были открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке. После поступления евро и долларов российский банк продавал зарубежную валюту на Московской международной валютной бирже (ММВБ) по текущему курсу и зачислял средства на рублевые счета типа «К». После этого рублевая выручка поступала на счета российских газовых поставщиков.

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