Бывший банкир дал совет, куда вложить 1 млн рублей

Банковский вклад принесет наибольшую доходность при вложении 1 млн рублей. Об этом сообщил экономист, бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в беседе с «РБК Инвестиции».

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — порекомендовал он.

Эксперт посоветовал не использовать наличные доллары для вложения средств, поскольку это не будет иметь смысла в 2025 году на фоне ослабления рубля.

В случае, когда средняя дивидендная доходность качественных компаний варьируется от 13 до 15%, а вклады дают 25% годовых, то выбирать стоит последние, добавил Задорнов.

17 декабря в Банке России сообщили, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, выросла в первой декаде месяца до 22,08%. Средняя ставка растет с середины апреля практически беспрерывно. В ноябре показатель составлял 20,91, затем 21,56 и достиг 21,98%.

На прошлой неделе экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков спрогнозировали повышение ставки с 21 до 23% на следующем заседании регулятора, которое пройдет 20 декабря. По словам экспертов, повышение ключевой ставки приведет к удорожанию вкладов и кредитов.

Ранее россиянам раскрыли выгодную тактику при открытии вклада.