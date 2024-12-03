Россиянам раскрыли выгодную тактику при открытии вклада

В 2025 году ожидается очередной рост ключевой ставки, вслед за которой поднимутся и ставки по банковским вкладам. Поэтому в декабре выгоднее всего открывать вклады на срок, не превышающий трех месяцев. Сбережения при этом лучше делать на две части, рассказал НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.

Эксперт предложил на средства, которые есть возможность использовать только через год-два, купить доллары и евро. А деньги, которые понадобятся раньше, он посоветовал положить в банк, выбрав наиболее выгодные условия – под 23–24% годовых.

«Что касается срока вклада, тоже есть нюансы. Если открывать в декабре, лучше открывать на срок не более трех месяцев. На данный момент динамика ключевой ставки ЦБ растущая, динамика ставок по вкладам тоже растущая», — добавил экономист.

Лучше всего открывать накопительные счета, с которых можно снять деньги в любой момент без потери процентов. Также следует учитывать, что самыми выгодными являются счета, которые предполагают начисление процентов на ежедневный остаток, заключил специалист.

Напомним, экономисты сообщили «Газете.Ru», что справедливая ставка по вкладам в 2025 году составит 16–19%. Однако, по их прогнозам, но банки будут предлагать более выгодные депозиты под 18–21%. Резкого снижения ставок по вкладам физических лиц в 2025 году не ожидается.

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