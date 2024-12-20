В Сирии остановился главный НПЗ страны

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в городе Баянис временно приостановил свою деятельность после прекращения поставок сырой нефти из Ирана. Об этом в беседе с Financial Times сообщил генеральный директор предприятия Ибрагим Мусаллем.

Мощность работы завода — от 90 до 100 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, при этом до 90% перерабатываемой нефти поставлялось из Ирана, а оставшийся объем — из подконтрольных павшему правительству Асада месторождений на территории Сирии. Уточняется, что последняя поставка нефти на переработку была 13 декабря, а в данный момент завод находится на техническом обслуживании.

Мусаллем заявил, что новое правительство страны сообщило ему о предстоящем снятии санкций с Дамаска — нефть будет поступать на НПЗ в Банияс из других источников. В Сирии также действует еще один НПЗ меньшей мощности в городе Хомс.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о возможности снятия санкций с Сирии, заявил, что ограничения вводились против правительства экс-президента страны Башара Асада, а со сменой власти «ситуация изменилась».

Ранее Путин назвал главного «бенефициара» событий в Сирии.