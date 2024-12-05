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Минтранс запретил авиакомпаниям отменять обратные билеты опоздавших на рейс

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Опоздавшие на рейс пассажиры скоро смогут воспользоваться обратным билетом. Об этом сообщается в приказе Минтранса РФ, который опубликован на сайте ведомства.

В настоящее время, если пассажир купил билет в оба конца и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.

В 2025 году эту «опцию» отменят.

«Обратный билет будет сохранен за пассажиром», — говорится в документе.

Дополнительных комиссий за опоздание на рейс также останутся в прошлом, пассажир будет оплачивать только фактические расходы перевозчика.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. В ведомстве считают, что новое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков «более прозрачной».

В августе сообщалось, что в Колумбии американец, опоздавший на самолет, напал на сотрудников аэропорта, после чего спустился к лайнеру и стал пинать дверь воздушного судна. В итоге его депортировали на родину.

Ранее пассажир сгоревшего в Анталье SSJ-100 рассказал, что люди эвакуировались с чемоданами.

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