Среди россиян набирает популярность неожиданный вид автомобиля

Продажи пикапов в России в прошлом месяце выросли на 44% относительно ноября 2024 года, сообщило агентство «Автостат».

По данным агентства, за прошлый месяц в России было продано 2,6 тысячи новых пикапов. На лидирующей позиции расположился китайский бренд JAC. В ноябре продажи пикапов этой марки достигли 650 единиц. На втором месте бренд Great Wall с показателем в 539 проданных пикапов.

Кроме того, в топ-5 самых популярных в ноябре марок на рынке новых пикапов оказались УАЗ (341 единица), Sollers (327 единиц) и Changan (320 единиц).

На этой неделе «Автостат» сообщил, что в ноябре 2024 года траты россиян на новые автомобили упали на треть по сравнению с октябрем. Отмечалось, что финансовая емкость российского авторынка в ноябре опустилась до минимальных значений за последние пять месяцев 2024 года.

Во второй половине декабря «Автостат» назвали, что по итогам 50-й недели 2024 года бренд «Москвич» выбыл из числа 10 наиболее продаваемых автомобилей в России.

Ранее в «Автостате» назвали самую популярную иномарку у россиян.