Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Автостате назвали самую популярную иномарку у россиян

«Автостат»: кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max стал самой популярной иномаркой в РФ

close
Global Look Press

Самой популярной машиной иностранного производства среди россиян стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, сообщает «Автостат» который провел собственное исследование.

За период с начала декабря по настоящее время вышеуказанную модель в России купили в общей сложности 1166 раз, уточнили в агентстве. Достигнутый результат позволил Tiggo 7 PRO Max занять третью строчку в рейтинге. Первую и вторую строчку рейтинга популярных у россиян машин занимают отечественные Lada — Granta (3331) и Vesta (1709).

В предыдущие ноябре наиболее востребованной иномаркой у россиян был еще один кроссовер от Chery — Tiggo 4 PRO. C 9 по 15 декабря эта модель переместилась на четвертую строчку рейтинга с результатом в 1085 реализованных единиц.

В среду «Автостат» сообщил, что в ноябре 2024 года траты россиян на новые автомобили упали на треть по сравнению с октябрем. Отмечается, что финансовая емкость российского авторынка в ноябре опустилась до минимальных значений за последние пять месяцев 2024 года.

Ранее были названы китайские автобренды, которые покинут российский рынок в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами