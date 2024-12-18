В Автостате назвали самую популярную иномарку у россиян

Самой популярной машиной иностранного производства среди россиян стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, сообщает «Автостат» который провел собственное исследование.

За период с начала декабря по настоящее время вышеуказанную модель в России купили в общей сложности 1166 раз, уточнили в агентстве. Достигнутый результат позволил Tiggo 7 PRO Max занять третью строчку в рейтинге. Первую и вторую строчку рейтинга популярных у россиян машин занимают отечественные Lada — Granta (3331) и Vesta (1709).

В предыдущие ноябре наиболее востребованной иномаркой у россиян был еще один кроссовер от Chery — Tiggo 4 PRO. C 9 по 15 декабря эта модель переместилась на четвертую строчку рейтинга с результатом в 1085 реализованных единиц.

В среду «Автостат» сообщил, что в ноябре 2024 года траты россиян на новые автомобили упали на треть по сравнению с октябрем. Отмечается, что финансовая емкость российского авторынка в ноябре опустилась до минимальных значений за последние пять месяцев 2024 года.

Ранее были названы китайские автобренды, которые покинут российский рынок в 2025 году.