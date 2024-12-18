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Траты россиян на новые автомобили упали в ноябре на треть

«Автостат»: в ноябре траты россиян на новые автомобили упали на треть

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Илья Наймушин/РИА Новости

В ноябре 2024 года траты россиян на новые автомобили упали на треть по сравнению с октябрем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«В конце осени россияне потратили на покупку новых машин 371,8 млрд рублей, что на 12,8% выше уровня годичной давности (329,7 млрд рублей — в ноябре 2023 года), но на 31,5% меньше, чем месяцем ранее (542,4 млрд рублей — в октябре 2024 года)», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что финансовая емкость российского авторынка в ноябре опустилась до минимальных значений за последние пять месяцев 2024 года.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее стало известно о рекордном подорожании запчастей для китайских авто в 2025 году.

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