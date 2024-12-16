«Москвич» вылетел из десятки наиболее продаваемых авто в РФ

По итогам 50-й недели 2024 года бренд «Москвич» выбыл из числа 10 наиболее продаваемых автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Москвич» провел в десятке наиболее продаваемых автомобилей шесть недель подряд, с 44 по 49-ю. На 50-й неделе его вытеснил из рейтинга китайский GAC, реализовавший за семь дней 574 автомобиля.

Всего по итогам прошедшей недели в России продано 25,2 тыс. новых легковых автомобилей — на 16,5% меньше, чем неделей ранее. Наибольшие показатели продаж у Lada, которая реализовала почти 7,6 тыс. автомобилей. Китайский Haval продал за неделю 3 тыс. автомобилей, Chery — 2,8 тыс. автомобилей. За ним следует Geely с показателем 1,9 тыс. машин и Changan (1,2 тыс. машин).

В десятку наиболее продаваемых также вошли Jetour, GAC, Omoda, Jaecoo и Tank.

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