В Центробанке России объяснили рост ключевой ставки

Ключевая ставка в России находится на высоком уровне, потому что потребительский спрос в стране растет быстрыми темпами и подогревается внутренними факторами — быстрым ростом кредитования и масштабными бюджетными расходами. Об этом kp.ru рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«С 2022 года объем рублей в экономике — то что экономисты называют денежной массой — вырос почти на 43 (!) трлн рублей. То есть почти на 65% менее чем за три года. За последние 25 лет не было ни одного эпизода такого роста за такой короткий промежуток времени», — сказал эксперт.

Ганган добавил, что текущего роста производства в России не хватает для того, чтобы удовлетворить перегретый спрос. По его словам, длительный период сохранения высоких ставок позволит охладить спрос и снизить инфляцию, чтобы рост цен «скручивался».

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов до этого говорил, что уверенности в снижении ключевой ставки 2025 году не должно быть. Для наиболее близкого к реальности прогноза по уровню ставки на 2025 год он посоветовал пристально следить за «отклонением экономики от базового прогноза. Тремасов добавил, что среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году сейчас находится на уровне 17–20%. В настоящее время показатель находится на уровне 21%.

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