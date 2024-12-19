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Путин сообщил о росте цен на сливочное масло

Путин заметил, что цены на сливочное масло в России выросли на 33-34%

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Рост цен на сливочное масло в России составил порядка 33–34%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Глава государства отметил, что в некоторых регионах страны показатели подорожания продукта выше указанных цифр.

Также президент указал, что потребление мяса в России выросло в два раза. По словам Путина, этот показатель составляет до порядка 80 килограммов на человека в год, в то время как в мире он около 42 килограммов.

Российский лидер отметил, что рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями. По словам Путина, предложение не успевает за спросом. Глава государства добавил, что рост цен — «вещь плохая», и выразил надежду, что правительство сможет с этим справиться.

Среди прочего Путин рассказал, что ситуация с экономикой в России является устойчивой. Глава государства подчеркнул, что экономика РФ продолжает развиваться, несмотря на внешние угрозы, за два года рост экономики страны составил порядка 8%.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал место России в мировой экономике.

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Прямая линия Путина — 2024
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