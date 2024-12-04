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Путин сравнил уровень безработицы в России и Европе

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в 2,3%

В России сейчас фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 2,3%, заявил президент страны Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию ведет Telegram-канал «Смотри».

«На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что во многих государствах Европы показатель составляет 7% и выше. Например, в Италии и Швеции — 7,6%, во Франции — 7,3%, в Греции — 11%. Кроме того, в Канаде уровень безработицы достигает 5,4%, в Бразилии — 8%.

Также Путин обратил внимание, что во многих странах есть проблема с безработицей среди молодежи (до 25 лет). По его словам, в России эта проблема перестала существовать — показатель составляет ниже 9%, тогда как совсем недавно он «зашкаливал за 20-25%» в некоторых регионах страны.

До этого глава государства говорил, что в РФ фактически отсутствует безработица и есть проблема нехватки рабочих рук. Путин считает, что ее можно решить путем внедрения новых технологий, в том числе в направлении искусственного интеллекта.

Ранее в правительстве России анонсировали рост пособия по безработице.

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