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Котяков анонсировал рост пособия по безработице

Минтруд: максимальное пособие по безработице увеличат на 7,3%, до 14 720 рублей

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Александр Кряжев/РИА Новости

Размер пособия по безработице в России увеличится на 7,3% в 2025 году, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету. Его слова приводит ТАСС.

«Раньше пособие назначалось ежегодно, без жесткой привязке к индексации, теперь это предусмотрено нормой закона, пособие будет проиндексировано на уровне инфляции 7,3% и составит 14 720 рублей в максимальном его размере», — заявил министр.

Котяков подчеркнул, что расходы на выплату пособий уменьшились из-за низкого количества нетрудоустроенных граждан в стране. Однако выплаты безработным должны соответствовать росту инфляции.

Накануне Минтруд анонсировал увеличение материнского капитала. С 2025 года выплата за первенца вырастет на 46 тыс. руб. и составит 677 тыс. руб. За рождение второго ребенка семьи получат 894 тыс. руб., что на 61 тыс. руб. больше, чем в текущем году.

Ранее в Минтруде оценили ситуацию на рынке труда в России.

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