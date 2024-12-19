Названа сумма, которую россияне тратят на алкоголь к Новому году

В среднем россияне собираются потратить на алкоголь для празднования Нового года около 3,7 тысячи рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение аналитиков магазина Simple Wine.

За год расходы на покупку алкогольных напитков выросли на 7% — с 3510 до 3744 рублей. Как показал опрос, мужчины тратят на спиртное больше, чем женщины, — соответственно 4,1 тысячи рублей и 3,4 тысячи рублей.

Больше остальных алкоголь покупают молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет — их средние траты составляют 5,4 тысячи рублей. Россияне в возрасте 25-50 лет на спиртные напитки для новогоднего стола выделят порядка 3,8 тысячи, а покупатели старше 55 — 2,7 тысячи рублей.

На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России приостановился процесс снижения потребления алкоголя, отмечавшийся в последние несколько лет. В целом же, по его словам, в последние годы прослеживалась тенденция, что граждане России стали меньше пить.

Ранее в Госдуме объяснили, кто получит 100-тысячный штраф за алкоголь в подарок.