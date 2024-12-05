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Ученая рассказала, какие растительные продукты чаще всего вызывают отравление

The Conversation: отравление чаще всего вызывают три типа растительной пищи

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Веганское мясо, салаты и фрукты чаще других растительных продуктов выступают «виновниками» пищевого отравления. Об этом изданию The Conversation рассказала Сара Маклин, исследователь микробиологию пищевых продуктов и преподаватель гигиены окружающей среды Технологического университета Суинберна (Австралия).

По словам Маклин, веганские «мясные» блюда, такие как бургеры из чечевицы и обработанные растительные котлеты, богаты белком и влагой. Если такие продукты готовятся или хранятся неправильно — это может способствовать размножению патогенных бактерий.

Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что в вакуумных упаковках с вегетарианскими колбасами содержится большое количество спор Clostridium botulinum. Это микроорганизм, вызывающий ботулизм — редкое заболевание, поражающее нервную систему.

Крахмалистые салаты, например, с картофелем, макаронами или рисом, могут быть заражены Bacillus cereus — видом бактерий, широко распространенных в окружающей среде. Они образуют термостойкие споры, которые выживают при приготовлении пищи. Это бактерии могут размножаться при хранении продуктов при высоких температурах.

Листовая зелень и сырые ростки также часто становятся причиной вспышек заболеваний, вызванных кишечной палочкой (E. coli) и сальмонеллой, поскольку эти продукты обычно употребляют в пищу сырыми.

Маклин добавила, что неочевидным источником опасных бактерий могут выступать так называемые фруктовые «тарелки» или ассорти. Дело в том, что при разрезании фруктов бактерии, естественным образом присутствующие на кожуре, могут достичь мякоти.

Ранее ученый рассказал, почему нельзя заворачивать еду в фольгу.

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