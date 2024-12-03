Заразившиеся ботулизмом россияне потребовали миллионных компенсаций

Заразившиеся ботулизмом россияне потребовали компенсаций от сервисов «Кухня на районе» и «Самокат». Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время в суды поданы три гражданских иска. Истцы требуют компенсации ущерба на суммы от 300 тыс. до нескольких млн рублей. Более 20 человек обратились к «Кухне на районе» и «Самокату» с досудебными претензиями. Они потребовали компенсации вреда в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей. Претензии семи человек на общую сумму около 4 млн рублей уже урегулированы в досудебном порядке. Пострадавшие отказались от дальнейших требований.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о рисках опасных заболеваний в странах БРИКС.