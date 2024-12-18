В Госдуме захотели создать комитет по борьбе с ростом цен

Группа депутатов Государственной думы хочет создать комитет по борьбе с ростом цен, сообщил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков (представляет в российском парламенте партию «Новые люди»), пишет Ura.ru.

Парламентарий предложил включить в «антикризисный штаб» ряд высокопоставленных членов правительства, а также представителей Центробанка и крупных предпринимателей.

Даванков заявил о важности срочного решения проблемы с повышением потребительских цен в России, иначе, по его словам, «новый год точно не будет лучше, чем старый». «У нас сейчас все друг на друга валят. А надо проблему решать», — подчеркнул вице-спикер нижней палаты парламента.

В среду доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева сообщила, что к концу 2024 года борщевой набор в России стоит 210,96 рубля (+20,23% к 2023 году и +38,84% к 2022-му).

В тот же день IT-компания АТОЛ подсчитала, что цена на ингредиенты для салата «селедка под шубой» в октябре — декабре поднялась на 11% относительно аналогичного периода 2023 года и составила 512 рублей.

Ранее стало известно, что в России подорожают рыбные консервы.