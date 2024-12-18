Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме захотели создать комитет по борьбе с ростом цен

Вице-спикер ГД Даванков заявил о планах создать комитет по борьбе с инфляцией

close
Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Группа депутатов Государственной думы хочет создать комитет по борьбе с ростом цен, сообщил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков (представляет в российском парламенте партию «Новые люди»), пишет Ura.ru.

Парламентарий предложил включить в «антикризисный штаб» ряд высокопоставленных членов правительства, а также представителей Центробанка и крупных предпринимателей.

Даванков заявил о важности срочного решения проблемы с повышением потребительских цен в России, иначе, по его словам, «новый год точно не будет лучше, чем старый». «У нас сейчас все друг на друга валят. А надо проблему решать», — подчеркнул вице-спикер нижней палаты парламента.

В среду доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева сообщила, что к концу 2024 года борщевой набор в России стоит 210,96 рубля (+20,23% к 2023 году и +38,84% к 2022-му).

В тот же день IT-компания АТОЛ подсчитала, что цена на ингредиенты для салата «селедка под шубой» в октябре — декабре поднялась на 11% относительно аналогичного периода 2023 года и составила 512 рублей.

Ранее стало известно, что в России подорожают рыбные консервы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами