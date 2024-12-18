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Названа стоимость приготовления селедки под шубой

АТОЛ: стоимость приготовления селедки под шубой выросла на 11 % в 2024 году

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Цена на ингредиенты для салата «селедка под шубой» в октябре — декабре поднялась на 11% относительно аналогичного периода 2023 года и составила 512 рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные результатов исследования IT-компании АТОЛ.

Как подсчитали в компании, за указанный период стоимость 1 кг репчатого лука выросла на 4% (до 51 рубля), моркови на 10% (до 60 рублей), свеклы на 3% (до 34 рублей). Сельдь для новогоднего блюда в среднем обойдется в 198 рублей (рост составил 11%).

В первой половине декабря «Известия» со ссылкой на данные Росстата по итогам октября писали, что стоимость приготовления закусочного салата «селедка под шубой» на четыре персоны в 2024 году поднялась до 263 руб. Рост относительно 2023 года составил +13%, писало издание.

Как указывали в отчетности статистического ведомства, с начала года больше всего подорожал картофель (+65%). Репчатый лук и свекла повысились в цене соответственно на 26% и 23%.

Ранее стало известно, что в России подорожают сырные и мясные закуски.

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