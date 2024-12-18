В России резко подорожал борщевой набор

К концу 2024 года борщевой набор в России стоит 210,96 рубля (+20,23% к 2023 году и +38,84% к 2022-му). Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.

«За последние три года наблюдался рост средней стоимости борщевого набора, в который входят курица, картофель, капуста, лук, морковь, свекла, лук и чеснок. В среднем по России данный показатель к концу текущего года составил 210,96 рубля, что выше показателей 2023 и 2022 года на 20,23% и 38,84% соответственно. Основной фактор роста стоимости борщевого набора – рост цен на картофель, который за последний год составил 93,8%. Стоимость куриного мяса за указанный период также возросла, но рост был менее выраженным и составил 7,9%», — отметила экономист.

По ее словам, в 2025 году драйвером роста борщевого набора станет ожидаемый рост цен на картофель (+7%) и куриное мясо (+2-3%). Подорожание борщевого набора существенно не отразится на спросе россиян, уверена экономист.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2024 года составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ, который ожидал уровень инфляции по итогам года в пределах 8–8,5%.

Ранее высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян.