В России подорожают рыбные консервы

Рыбоперерабатывающие компании «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Повышения цен ждут уже на этой неделе. В частности, «Балтийский берег» собирается скорректировать цены на 16 позиций, увеличив их на 3-25%. По данным издания, на 20% станут дороже паста из морепродуктов, рубленый кальмар и мидии в масле и рассоле. Филе сельди подорожает на 10%.

По словам производителей, рост отпускных цен связан с увеличением расходов на сырье. В «Русском море» рассказали, что атлантическое сырье выросло в цене на 10%, а тихоокеанское — в среднем на 16%. Представители «Европрома» добавили, что скумбрия стала дороже на 40%, а горбуша — на 30%.

В Росрыболовстве связали увеличение оптовых цен с колебаниями курсов.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев в беседе с изданием обратил внимание на то, что в ближайшие недели продажи этой продукции вряд ли будут сокращаться, поскольку рыбные консервы пользуются повышенным спросом перед Новым годом.

6 декабря финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова сообщила, что к концу года сильнее всего подорожают импортные овощи и фрукты, здесь цены могут подскочить на 20%. Кроме того, подорожать может и другая привозная скоропортящаяся продукция.

Ранее эксперт предупредил россиян о повышении цен на алкоголь после Нового года.