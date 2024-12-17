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Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты

Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты Украины

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты Украины, на котором настаивали Международный валютный фонд (МВФ) и США. Об этом сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что данным законом значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты. Так, годовая зарплата председателя палаты устанавливается в размере 4,3 млн гривен ($103 тыс.), членов – по 3,8 млн гривен ($91,2 тыс.), советников – по 1,9 млн гривен ($45,6 тысячи долларов), государственных аудиторов – от 1,9 млн гривен ($45,6 тыс.) до 2,8 млн гривен ($67,2 тыс.).

10 января Верховная рада Украины утвердила нового председателя Счетной палаты страны. Им стала Ольга Пищанская, ранее возглавлявшая Антимонопольный комитет Украины.

Тогда послы стран «Большой семерки» (G7) выразили беспокойство намерениями украинского правительства назначить членов Счетной палаты до завершения реформы. По их мнению, назначения подорвали бы доверие к органу, отвечающему за контроль над распределением финансовой помощи.

Ранее на Украине повысили военный сбор.

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