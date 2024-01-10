На Украине утвердили нового председателя Счетной палаты

Антимонопольный комитет Украины/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Верховная рада Украины утвердила нового председателя Счетной палаты страны. Им стала Ольга Пищанская, ранее возглавлявшая Антимонопольный комитет Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

Издание приводит слова депутата Рады Алексея Гончаренко, который утверждает, что «Пищанская является близкой к семье Зеленских и была директором фирмы, на которую была оформлена вилла семьи Зеленских в Италии».

«За» назначение Ольги Пищанской проголосовали 252 депутата. Гончаренко проголосовал против.

21 ноября кандидатура экс-главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской рассматривалась на пост руководителя Фонда госимущества Украины, но не набрала нужного количества голосов. Вместо нее должность занял бывший глава Ровенской области Виталий Коваль.

До того Счетная палата Украины подтвердила факты крупных хищений в министерстве обороны страны средств, предназначенных для питания военнослужащих.

Ранее военнослужащие ВСУ раскритиковали коррупцию «тыловых крыс».