На Украине повысили военный сбор с 1,5% до 5% и налог на прибыль банков до 50%. Соответствующий закон вступил в силу утром 30 ноября, передает РИА Новости.

Закон «об историческом повышении налогов» был с запозданием подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 28 ноября, спустя 44 дня после принятия Радой. Как отмечает украинское издание «Страна.ua», закон предполагает начисление налогов за октябрь «задним числом».

27 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году стране потребуется изыскать дополнительные $15 млрд ради покрытия дефицита бюджета страны.

Киев рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран G7. Кроме того, премьер сообщил, что правительство рассматривает в качестве источников для пополнения бюджета наращивание внутренних займов, увеличение налога на прибыль банков и расширение базы для военного сбора.

Ранее в Раде оценили повышение налогов на Украине фразой «так поступать не надо».