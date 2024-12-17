Бумаги «Украинских железных дорог» подешевели после просьбы об отсрочке платежей

Долларовые облигации, выпущенные украинской государственной компанией «Украинские железные дороги», подешевели на фоне просьбы компании об отсрочке платежей, пишет агентство Bloomberg.

Облигацией называют долговую ценную бумагу, которая подтверждает факт одалживания денег. Покупатель обязуется вернуть взятую сумму через определенное время и выплачивать процент за пользование этими деньгами.

По данным агентства, облигации 2026 года упали в цене почти на 6%, до 82 центов, что стало самым большим однодневным падением с июня 2023 года.

В марте бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна расплатится с западными союзниками российскими нефтью, газом, алмазами и другими ресурсами, если выйдет победителем в итоге конфликта. Так он прокомментировал идею представителей Республиканской партии США не выделять безвозмездную помощь Киеву, а предоставлять кредит.

В ноябре еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге выразил мнение, согласно которому Евросоюз и его страны-члены потратили на поддержку Украины €124 млрд, но этого недостаточно.

Ранее в Польше рассказали, на сколько Украине хватит американских денег.