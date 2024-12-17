Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бумаги «Украинских железных дорог» подешевели после просьбы об отсрочке платежей

Облигации «Укржелдорог» потеряли 6% после просьбы об отсрочке платежей

Долларовые облигации, выпущенные украинской государственной компанией «Украинские железные дороги», подешевели на фоне просьбы компании об отсрочке платежей, пишет агентство Bloomberg.

Облигацией называют долговую ценную бумагу, которая подтверждает факт одалживания денег. Покупатель обязуется вернуть взятую сумму через определенное время и выплачивать процент за пользование этими деньгами.

По данным агентства, облигации 2026 года упали в цене почти на 6%, до 82 центов, что стало самым большим однодневным падением с июня 2023 года.

В марте бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна расплатится с западными союзниками российскими нефтью, газом, алмазами и другими ресурсами, если выйдет победителем в итоге конфликта. Так он прокомментировал идею представителей Республиканской партии США не выделять безвозмездную помощь Киеву, а предоставлять кредит.

В ноябре еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге выразил мнение, согласно которому Евросоюз и его страны-члены потратили на поддержку Украины €124 млрд, но этого недостаточно.

Ранее в Польше рассказали, на сколько Украине хватит американских денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами