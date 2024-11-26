В Еврокомиссии заявили, что потраченных ЕС средств на Украину недостаточно

Евросоюз и его страны-члены потратили на поддержку Украины €124 млрд, но этого недостаточно. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

«Евросоюз и его страны уже предоставили Украине помощь, включая военную на €124 млрд», — заявил Рейндерс.

По его словам, ЕС предоставили украинской стороне различные виды вооружения из своих запасов, включая самолеты F-16, однако этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на фронте. Рейндерс добавил, что нужно «срочно нарастить помощь».

Американская газета The Wall Street Journal писала, что Европа не имеет возможности произвести достаточно вооружения для передачи его Украине, поэтому Брюссель дает Киеву деньги, чтобы Украина делала это сама.

По данным издания, в рамках нового подхода европейцы финансируют украинские правительственные контракты с испытывающими нехватку денег украинскими производителями оружия для производства необходимого вооружения для ВСУ. Журналисты отметили, что новый подход позволит Киеву приобретать оружие быстрее и в большем объеме.

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