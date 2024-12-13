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В Польше рассказали, на сколько Украине хватит американских денег

Бюро нацбезопасности Польши: выделенных Байденом денег Киеву хватит на полгода

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UKRAINIAN ARMED FORCES/Reuters

Предоставленных Украине Вашингтоном денежных средств хватит на полгода ведения боевых действий. Такую оценку потенциального сокращения помощи Киеву со стороны США дал глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио.

«Я думаю, что это полгода. Тех денег, а прежде всего того вооружения, которое можно купить за эти деньги, хватит плюс-минус на полгода войны», — считает он.

До этого глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Украине хватит имеющегося у ВСУ вооружения до конца лета 2025 года.

Кроме того, министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Украина не может продолжать финансировать украинскую армию из-за нехватки средств.

Американская газета The New York Times писала, что объемы помощи Украине со стороны США, вероятнее всего, сократятся после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому.

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