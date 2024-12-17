Госкомпании стали отказываться от российского программного обеспечения

Государственные учреждения и компании с госучастием в 2024 году потратили на закупки российского программного обеспечения (ПО) и IT-услуг на 36% меньше, чем в 2023 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение аналитиков компании «РТС-тендера».

Согласно информации, которую предоставили в компании, всего было потрачено 196 млрд рублей в 2024 году: госучреждения и ведомства приобрели программных продуктов на 144 млрд рублей, а компании с госучастием — на сумму в 52 млрд рублей.

Также относительно показателей 2023 года на 23% сократилось число заказчиков российского ПО в органах власти и госорганизациях.

Весной 2016 года президент России Владимир Путин потребовал от госкомпаний в ближайшее время начать использование российского программного обеспечения. В декабре 2018 года министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов подписал директиву, согласно которой все государственные компании обязаны отказаться от иностранного программного обеспечения и перейти на отечественный софт.

В мае интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что российские компании продолжают пользоваться зарубежным программным обеспечением, потому что переход на отечественное требует значительных усилий и времени.

Ранее стало известно, что в России появится новый производитель компьютерной техники.