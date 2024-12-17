Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России

Евросоюз разрабатывает новый,16-й пакет санкций против России. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время выступления в Палате депутатов итальянского парламента в преддверии предстоящего саммита Евросоюза, передает РИА Новости.

«Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — цитирует Мелони агентство.

16 декабря Евросоюз расширил санкции против России. В 15-й пакет внесли 54 физических лица и 30 организаций. В перечне оказались российские военные, артисты и бизнесмены, а также высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний. Кроме того, под ограничения попали 52 иностранных судна за помощь в обходе ограничений. При этом в Венгрии заявили, что добились отказа ЕС от самых «сумасшедших идей».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержал этот пакет санкций, потому что в него не включили крупнейшую венгерскую нефтяную компанию MOL.

Ранее в Китае назвали санкции ЕС в отношении компаний из КНР необоснованными.