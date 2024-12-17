Российские банки повысили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам в рублях, на три месяца — до 23,7% годовых, на полгода — до 24% годовых при выплате процентов в конце срока. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом максимальная ставка с выплатой процентов по вкладу на три месяца для действующих клиентов банка составит 22,7% годовых (клиенты Private banking; индивидуальное банковское обслуживание). При вкладе на шесть месяцев текущие клиенты получат максимум 23% годовых (клиенты Private banking).

6 декабря стало известно, что Альфа-банк поднял до 24% годовых ставки по депозитам на сроки девять месяцев, один год и три года, а также по накопительным счетам.

До этого сообщалось, что Сбербанк с 16 декабря поднял ставку по вкладу «СберВлкад» на полгода — до 22,5%.

Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков в интервью «Газете.Ru» высказали предположение, что Центральный Банк России на заседании 20 декабря с большой долей вероятности повысит ключевую ставку с 21% до 22–23%, что приведет к удорожанию кредитов и увеличению доходности вкладов.

Ранее аналитик рассказал, что будет с курсом рубля после заседания ЦБ 20 декабря.