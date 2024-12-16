Сбербанк поднял ставку по «СберВкладу» и накопительному счету

Сбербанк с 16 декабря поднял ставку по вкладу «СберВлкад» на полгода — до 22,5%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что ставка по вкладу прибавила до 2,5 п.п. за счет повышения надбавок за определенный уровень трат по картам или получение заработной платы или пенсии в Сбербанке.

Этот вклад возможно пополнять в любое время. Для увеличения процента вклада до 22,5% нужно открыть его на сумму от 1 млн рублей и выбрать выплату процентов в конце срока. Во всех других случаях максимальная ставка с надбавками составляет 22% годовых.

Кроме того, выросла приветственная ставка по накопительному счету — с 16% до 18% годовых. Она действует первые три полных месяца. Затем ставка составит 10%, но ее можно увеличить до 18% при выполнений определенных условий.

До этого экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков в интервью «Газете.Ru» высказали предположение, что Центральный Банк России на заседании 20 декабря с бол£ьшой долей вероятности повысит ключевую ставку с 21% до 22–23%. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов и увеличению доходности вкладов.

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