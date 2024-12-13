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Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля после заседания ЦБ 20 декабря

Аналитик Васильев: до конца года доллар будет стоить 97–104 рубля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Если ЦБ повысит ключевую ставку до 23% 20 декабря, курс рубля получит среднесрочную поддержку. До конца года доллар будет стоить 97–104 рубля, евро — 103–110 рублей, юань — 13,2–14,2 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Решение ЦБ в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля. В то же время высокая ключевая ставка продолжит оказывать среднесрочную поддержку рублю. Вслед за вероятным повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). До конца 2024 года курс рубля будет стабильным. Доллар будет торговаться в диапазоне 97–104 рубля, евро — 103–110 рублей, юань — 13,2–14,2 рубля», — пояснил аналитик.

Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин предрек повышение ключевой ставки с 21% до 22% 20 декабря. Восемь опрошенных «Газетой.Ru» экономистов и аналитиков предсказали увеличение ключевой ставки до 23%. Что будет с вкладами, кредитами и рублем после решения ЦБ — в нашем материале.

13 декабря курс доллара превышает 104 рубля, евро — 109 рублей.

Ранее была названа оптимальная доля сбережений в валюте.

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