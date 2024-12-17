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Названа профессия, спрос на которую вырос в 2024 году

HH: спрос на курьеров в России вырос на 97%

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В топ-15 самых востребованных в России профессий по итогам 2024 года вошла должность курьера, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования сайта поиска работы hh.ru.

По данным компании, за два года спрос на курьеров вырос на 97%. Только за 2024 год в рунете разместили 195 тысяч вакансий на должность курьера. В списке самых востребованных профессий курьеры разместились на 13-м месте, опередив слесарей и программистов.

Самый высокий спрос на доставщиков товаров оказался в Москве. В столице в 2024 году разместили больше 20 тысяч вакансий, или 15% от всего объема по стране. Для Московской области этот показатель составил 16,4 тысячи, а для Санкт-Петербурга — 15,4 тысячи.

Во вторник RT со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» написал, что вакансии продавца-консультанта и оператора кол-центра вошли в число наиболее популярных для пенсионеров в 2024 году. Также пенсионерам чаще предлагают вакансии в сфере транспорта и логистики. В частности, преобладают специальности сотрудника склада и фасовщика.

Ранее аналитики раскрыли, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2024 году.

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