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Аналитики раскрыли, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2024 году

«Известия»: в 2024 году зарплаты быстрее всего росли у сварщиков и водителей

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Depositphotos

В 2024 году быстрее всего заработная плата росла у промоутеров, сварщиков и водителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитику платформ hh.ru и «Авито Работа».

За год зарплата промоутера выросла на 88% (до 68 тысяч рублей), водителя — на 42% (до 129 тысяч рублей), а сварщика — на 39% (до 138,5 тысячи рублей). Кроме того, оклады кладовщиков, грузчиков, плотников, специалистов в строительной и промышленной сферах взлетели на 64-70%.

В целом предлагаемые зарплаты в стране увеличились до 71,8 тысячи рублей с 58 тысяч в 2023 году. По данным «Авито Работы», в среднем зарплаты в России выросли до 79,2 тысяч рублей — на 17%.

Новость дополняется.

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