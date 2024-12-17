Reuters заявил, что в Сирии осталось 26 тонн золота после Асада

Почти 26 тонн золота хранится в Центральном банке Сирии после правления Башара Асада. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По текущим рыночным ценам, запасы золота в ЦБ Сирии составляют $2,2 млрд, отмечает издание. При этом один из собеседников агентства уточнил, что валютные резервы Центрального банка составляют всего около $200 млн наличными. Действующие и бывшие сирийские чиновники сообщили Reuters, что резервы долларов практически исчерпаны.

По словам одного из источников, банковское хранилище защищено от взрывов, и для его открытия требуются три ключа, каждый из которых принадлежит разным людям, и кодовая комбинация.

По информации издания, на прошлой неделе хранилище уже осмотрели представители новой администрации Сирии, через несколько дней после того, как повстанцы взяли под контроль Дамаск.

Накануне газета Financial Times писала, что Центральный банк Сирии в 2018-2019 годах, когда свергнутый президент страны Башар Асад еще находился у власти, отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в России отреагировали на сообщения о том, что Асад самолетами вывозил валюту в РФ.