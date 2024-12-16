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В России отреагировали на сообщения о том, что Асад самолетами вывозил валюту в РФ

Карасин: нужно осторожно отнестись к сообщениям об отправке Асадом валюты в РФ

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РИА Новости

Необходимо осторожно относиться к публикации в западной прессе о том, что экс-президент Сирии Башар Асад якобы вывозил наличные деньги самолетами в Москву. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» оценил соответствующую статью в британской газете Financial Times.

«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки», — подчеркнул он.

В этой связи, по мнению сенатора, необходимо с осторожностью подходить к такого рода публикациям в западных СМИ.

16 декабря газета Financial Times писала, что Центральный банк Сирии в 2018-2019 годах, когда свергнутый президент страны Башар Асад еще находился у власти, отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными.

В публикации отмечалось, что тогда в Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты. Данную информацию подтвердил источник FT, знакомый со внутренней статистикой Центрального банка Сирии. Он подчеркнул, что в 2018-2019 годах внутренние резервы страны были «почти нулевыми».

Ранее стало известно, что Асад сказал офицерам перед побегом.

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