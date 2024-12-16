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FT рассказала о самолетах с наличными Асада, которые улетали в Москву

FT: Асад переправил почти две тонны евро и долларов в Москву в 2018-2019 годах

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РИА Новости

Центральный банк Сирии в 2018-2019 годах, когда свергнутый президент страны Башар Асад еще находился у власти, отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы.

В публикации отмечается, что тогда в Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты. Данную информацию подтвердил источник FT, знакомый со внутренней статистикой Центрального банка Сирии. Он подчеркнул, что в 2018-2019 годах внутренние резервы страны были «почти нулевыми».

Агентство подчеркивает, что правительство Асада переправило в московский аэропорт Внуково эквивалент $250 млн наличными в долларах и евро  — купюры номиналом в $100 и €500, которые весили порядка 2 тонн.

Накануне бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер заявил, что после падения в Сирии режима Асада началась «охота» за активами его семьи и родственниками за рубежом.

Среди активов, по данным The Wall Street Journal: счета в банках Швейцарии, недвижимость в Дубае, бизнес в Вене.

Ранее стало известно, что Асад сказал офицерам перед побегом.

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