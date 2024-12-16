Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша купила у России рекордное количество удобрений

Польша в 2024 году импортировала удобрений из России на рекордные €318 млн

close
Wikimedia Commons

Польша в январе — сентябре 2024 года купила у России рекордные 952 тыс. тонн удобрений, что на 140% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет газета Rzeczpospolita.

По сведениям издания, европейская страна потратила на закупку российских удобрений 1,3 млрд злотых (около $325 млн).

В октябре польское министерство развития и технологий предприняло дипломатические шаги в координации с другими государствами Евросоюза, чтобы предложить на уровне альянса инициативу по ограничению импорта удобрений из РФ и Белоруссии.

Во второй половине декабря в ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» подсчитали, что продажи новой сельхозтехники российских производителей на внутреннем рынке сократились в первые 10 месяцев 2024 года на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб.

Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.

В октябре зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что уход от импорта в сельском хозяйстве является одной из приоритетных задач.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами