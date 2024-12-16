Польша купила у России рекордное количество удобрений

Польша в январе — сентябре 2024 года купила у России рекордные 952 тыс. тонн удобрений, что на 140% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет газета Rzeczpospolita.

По сведениям издания, европейская страна потратила на закупку российских удобрений 1,3 млрд злотых (около $325 млн).

В октябре польское министерство развития и технологий предприняло дипломатические шаги в координации с другими государствами Евросоюза, чтобы предложить на уровне альянса инициативу по ограничению импорта удобрений из РФ и Белоруссии.

Во второй половине декабря в ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» подсчитали, что продажи новой сельхозтехники российских производителей на внутреннем рынке сократились в первые 10 месяцев 2024 года на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб.

Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.

В октябре зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что уход от импорта в сельском хозяйстве является одной из приоритетных задач.