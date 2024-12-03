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В России упали продажи отечественной сельхозтехники

Продажи сельхозтехники в России снизились на 16% из-за проблем аграриев

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Егор Еремов/РИА Новости

Продажи новой сельхозтехники российских производителей на внутреннем рынке сократились в первые 10 месяцев 2024 года на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш».

По информации ассоциации, объем производства сократился на 12,6%, до 205,8 млрд, продажи за границу снизились на 9,6%, до14,1 млрд руб.

Наибольшее падение спроса у машин для внесения удобрений, продажи такой техники сократились на 63,2%, до 202 единиц. На втором месте по снижению объема продаж — зерноуборочные комбайны (ниже на 27,7%, до 2,87 тыс. штук) на третьем — сеялки (на 22,5%, до 2,76 тыс. штук).

В консалтинговой компании SBS негативную динамику по продажам сельхозтехники назвали ожидаемой. Такому развитию событий способствовал ряд факторов, в том числе рост ключевой ставки, подорожание техники и низкие цены на сельхозпродукцию.

В октябре зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что уход от импорта в сельском хозяйстве является одной из приоритетных задач.

В России запланировали увеличить утильсбор на сельхозтехнику.

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