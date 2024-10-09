В Подмосковье планируют развивать крупные агропромышленные проекты

Уход от импорта в сельском хозяйстве является одной из приоритетных задач. Об этом на выставке «Золотая осень», которая проходит с 9 по 12 октября, заявил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

«Мне кажется, у Московской области очень четкая ниша, если говорить о сельском хозяйстве. Мы много работаем, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Есть успехи, которые были достигнуты в предыдущие 10 лет», — сказал Духин.

По его словам, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ставил достаточно серьезные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. Он уточнил, что в целом по стране производство выросло в 3 раза, а в Подмосковье - в 28.

«Новое время ставит новые вызовы. И та ситуация, в которой наша страна сейчас находится, заставляет думать о следующем этапе борьбы за продовольственную безопасность. В этом смысле важно обеспечить независимость от импорта семян, селекционного материала - это в первую очередь томаты и огурцы», — добавил Духин.

Так, в Воскресенске будет запущен проект с инвестициями в 12 млрд рублей, где будет вестись эта работа. При этом ГК «Лето» планирует реализовать в Кашире крупный инвестиционный проект по производству пищевого яйца.

Кроме того, в ближайшие два года в Московской области построят комплекс по переработке сельхозпродукции, выращиванию уток и две молочные фермы. В рамках выставки «Золотая осень» Вячеслав Духин подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями, которые будут реализовывать эти инвестпроекты.

В рамках агропромышленной выставки зампред также предписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Росагролизинга» Павлом Косовым, которое позволит подмосковным сельхозтоваропроизводителям обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестиционные проекты на условиях льготного лизинга.

Он также подписал соглашения о сотрудничестве с рядом других компаний сельскохозяйственной отрасли, который предполагают реализацию в регионе крупных агропромышленных проектов.

Напомним, организатором российской агропромышленной выставки является Министерство сельского хозяйства РФ. Традиционно в ней принимают участие сотни производителей из различных регионов России, в том числе из Подмосковья.