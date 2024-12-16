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В России стали выдавать меньше потребкредитов

НБКИ: число выданных потребительских кредитов в ноябре сократилось на 21%

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Freepik.com

Российские банки в ноябре 2024 года выдали 1,7 млн потребительских кредитов, что на 21% меньше, чем в октябре, когда кредитные организации одобрили 2,15 млн таких ссуд, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За сентябрь — ноябрь, как сообщили в организации, выдача потребкредитов сократилась на 49,3%, а относительно января объем выдачи кредитов уменьшился на 39,9%.

В понедельник стало известно, что российские банки в ноябре и декабре в несколько раз урезали лимиты по кредитным картам. Как написали «Известия», в этот период фиксировались случаи, когда лимиты сокращали не только вдвое, но и в девять и 20 раз. Такая мера коснулась клиентов с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, отмечает издание.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что ЦБ с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря, после чего потребительские кредиты подорожают до 27–48%, а ипотека — до 26% и более.

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