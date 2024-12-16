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Российские банки резко сократили лимиты по кредиткам

«Известия»: банки урезали лимиты по кредитным картам

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Global Look Press

Российские банки в ноябре и декабре в несколько раз урезали лимиты по кредитным картам. Об этом пишут «Известия».

Фиксировались случаи, когда лимиты сокращали не только вдвое, но и в девять и 20 раз. Такая мера коснулась клиентов с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, отмечает издание.

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что кредитные организации ограничивают долю тех, кто направляет на обслуживание долгов большую часть своего дохода. Когда банк оценивает долговую нагрузку, то учитывает всю сумму лимита по кредитке, уточнили они.

В настоящее время банкам проще сокращать размер средств, который смогут получить клиенты, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за макропруденциальных лимитов, добавил один из аналитиков.

13 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что Банк России на заседании 20 декабря с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 23%, после чего потребительские кредиты подорожают до 27–48%, а ипотека — до 26% и более.

Ранее эксперты оценили планы россиян отметить Новый год в кредит.

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