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Долгосрочные сбережения в России могут привязать к количеству детей

«Известия»: софинансирование сбережений россиян могут привязать к числу детей

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Shutterstock

Софинансирование по программе долгосрочных сбережений могут привязать к количеству детей, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение председателя Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадия Недбая.

Он напомнил, что президент Владимир Путин в первой половине декабря поручил разработать параметры инвестиционного семейного механизма по формированию долгосрочных сбережений.

В качестве стимула к участию в программе для россиян власти предлагают оформить налоговый вычет с суммы взноса до 400 тысяч рублей, а также софинансирование со стороны государства — до 36 тысяч рублей в год.

По словам Недбая, в рамках подготовки семейной программы выдвинули идею привязки размера госвзноса к количеству детей в семье. В том числе предлагается дать возможность заключать договора в пользу детей, не достигших 18-летия, с отдельным софинансированием на каждого члена семьи. По замыслу инициаторов, это могло бы помочь накопить, например, на образование.

Накануне стало известно, что объем валютных сбережений россиян на руках в октябре 2024 года сократился до минимума с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию на Украине.

Ранее Путин назвал число детей в семье для развития России.

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