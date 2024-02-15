Путин назвал число детей в семье для развития России

Власти России поддерживают семьи с несколькими детьми, однако для развития страны недостаточно только двух чад в одной семье. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, общаясь с рабочими «Уралвагонзавода», передает РИА Новости.

«Если мы хотим сохраниться как этнос — ну или как этносы, населяющие территорию России, — то должно быть как минимум два ребенка», — отметил глава государства.

При этом Путин заверил, что власти делают все возможное, что «так или иначе связано с поддержкой семьи». В то же время президент поразмышлял о том, что для развития государства нужно увеличить количество детей в семьях.

«Два человека производят двух детей, количество людей остается прежним, не уменьшается. Если один [ребенок], то уменьшается. Так что чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», — заключил Путин.

В январе президент заявлял, что нелюбовь к Родине можно сравнить с непринятием собственной семьи и детей. Он выразил уверенность, что любовь к родной стране у каждого гражданина должна быть «заложена прямо в подкорку».

Ранее в Госдуме раскрыли планы по снижению налоговой нагрузки для многодетных семей.