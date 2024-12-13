Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты оценили планы россиян отметить Новый год в кредит

Эксперт Роскачества Вяльшина: платить за Новый год кредиткой не лучшая идея

close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Решение многих россиян отметить предстоящий Новый год на кредитку – не самая лучшая идея, которая грозит печальными последствиями уже в начале 2025 года. Вместо этого лучше позаботиться о создании финансовой подушки безопасности, заявила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Желание забыть проблемы во время праздников и ни в чем себе не отказывать можно понять, однако начинать новый год со старого долга – это значит, омрачать его, отметила специалист. Она призвала лучше отложить деньги, приготовленные на празднование, сформировать подушку безопасности.

«Они всегда могут понадобиться, если настанут трудные времена», — подчеркнула Вяльшина.

Празднование Нового года в кредит – это, по сути, траты на вещи, товары, услуги, которые вернуть уже будет нельзя. В отличие, к примеру, от приобретения бытовой техники, которую всегда можно продать, если возвращать займ станет слишком тяжело. В итоге угощения и подарки станут проблемами, оставленными на будущий год. При финансовых трудностях лучше обойтись символическими презентами, а также без приглашения гостей, оставшись в кругу семьи.

«Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги», — подчеркнули в Роскачестве.

Напомним, исследователи выяснили, что каждый девятый россиянин встречает Новый год в кредит (11% участников опроса). Из них 8% респондентов закрывают праздничные расходы кредитными картами, 2% опрошенных оформляют займы, а 1% — берет кредит. Причем главная статья расходов на Новый год — подарки для семьи и друзей, на втором месте – новогодний стол, на третьем – туристические поездки.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами