Эксперты оценили планы россиян отметить Новый год в кредит

Решение многих россиян отметить предстоящий Новый год на кредитку – не самая лучшая идея, которая грозит печальными последствиями уже в начале 2025 года. Вместо этого лучше позаботиться о создании финансовой подушки безопасности, заявила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Желание забыть проблемы во время праздников и ни в чем себе не отказывать можно понять, однако начинать новый год со старого долга – это значит, омрачать его, отметила специалист. Она призвала лучше отложить деньги, приготовленные на празднование, сформировать подушку безопасности.

«Они всегда могут понадобиться, если настанут трудные времена», — подчеркнула Вяльшина.

Празднование Нового года в кредит – это, по сути, траты на вещи, товары, услуги, которые вернуть уже будет нельзя. В отличие, к примеру, от приобретения бытовой техники, которую всегда можно продать, если возвращать займ станет слишком тяжело. В итоге угощения и подарки станут проблемами, оставленными на будущий год. При финансовых трудностях лучше обойтись символическими презентами, а также без приглашения гостей, оставшись в кругу семьи.

«Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги», — подчеркнули в Роскачестве.

Напомним, исследователи выяснили, что каждый девятый россиянин встречает Новый год в кредит (11% участников опроса). Из них 8% респондентов закрывают праздничные расходы кредитными картами, 2% опрошенных оформляют займы, а 1% — берет кредит. Причем главная статья расходов на Новый год — подарки для семьи и друзей, на втором месте – новогодний стол, на третьем – туристические поездки.

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